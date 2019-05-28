В Тюмени без зарплаты остались две сотни работников банкротящегося завода

В отношении гендиректора тюменского завода "Элетрон" по материалам прокуратуры Ленинского округа Тюмени возбуждено уголовное дело из-за того, что работники предприятия более двух месяцев не получали зарплату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело возбудил следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела без зарплаты остался 231 работник. Сумма задолженности превысила 6,7 млн руб.

"Ранее прокуратура в целях защиты трудовых прав работников вносила руководителю завода представление и объявила ему предостережение. Кроме этого, направила в суд более 200 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму свыше 3,2 млн руб.", - пояснили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что держат на контроле расследование и погашение долгов по зарплате.

Отметим, что в апреле 2019 года определением арбитражного суда Тюменской области на заводе введено наблюдение.