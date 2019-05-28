Власти Зауралья готовы поддержать районные СМИ

Власти Зауралья готовы оказать финансовую поддержку районным СМИ. Об этом заявил врио губернатора Вадим Шумков на "Инфоруме", который сегодня проходит в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас сегодня 26 районных СМИ. Они все в формате разных юридических лиц. Надо посмотреть, как вообще должна выглядеть эта система, в каком виде она необходима гражданам, и потом уже принимать такое решение. Когда мы понимаем, что газета выпускается тиражом 500 экземпляров, а там работает семь человек. Насколько это эффективно?", - отметил он.

При этом Вадим Шумков считает, что решение о финансовой поддержке нужно определять не в формате заказчик – редактор СМИ, а в формате заказчик – редактор СМИ – потребитель услуги.

"Если мы говорим, что СМИ мы будем поддерживать по принципу, что они поддержат власть, то это будет непродуктивный формат. Мы должны поддерживать СМИ, которые дают максимально понятную и правильную информацию, которую потребляет населения. СМИ должны оказывать услугу не только органам власти, как заказчикам, но и населению в первую очередь. Поддерживать будем осмысленно и получая обратную связь", - подчеркнул он.