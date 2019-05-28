В Лянторе затопило набережную ценой в 40 миллионов

В Лянторе затопило набережную реки Пим, в строительство которой вложили десятки миллионов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографии опубликовала очевидец Инна Б., сетуя, что "на благоустройство тратят много денег", однако "когда приходишь на набережную Лянтора, этого не видно".

Отметим, набережную построили в рамках программы "Комфортная городская среда". Общая стоимость работ – более 40 млн руб., 35 из них – средства бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района. В прошлом году, инспектируя стройку, глава муниципалитета Андрей Трубецкой заявил, что "до конца года набережная приобретет свой завершенный вид и станет одним из любимых мест отдыха".

16 мая на набережной высадили 60 деревьев и 80 кустарников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации поселения. Торжественное открытие должно состояться 12 июня.