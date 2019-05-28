24 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Потоп набережная Лянгор (2019) | Фото: facebook.com, Инна Б.

В Лянторе затопило набережную ценой в 40 миллионов

В Лянторе затопило набережную реки Пим, в строительство которой вложили десятки миллионов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографии опубликовала очевидец Инна Б., сетуя, что "на благоустройство тратят много денег", однако "когда приходишь на набережную Лянтора, этого не видно".

Отметим, набережную построили в рамках программы "Комфортная городская среда". Общая стоимость работ – более 40 млн руб., 35 из них – средства бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района. В прошлом году, инспектируя стройку, глава муниципалитета Андрей Трубецкой заявил, что "до конца года набережная приобретет свой завершенный вид и станет одним из любимых мест отдыха".

Потоп набережная Лянгор(2019)|Фото: facebook.com, Инна Б.

Потоп набережная Лянгор(2019)|Фото: facebook.com, Инна Б.

Потоп набережная Лянгор(2019)|Фото: facebook.com, Инна Б.

16 мая на набережной высадили 60 деревьев и 80 кустарников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации поселения. Торжественное открытие должно состояться 12 июня.

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В Лянторе затопило набережную ценой в 40 миллионов

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Теги: набережная, Лянтор



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