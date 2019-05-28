Соловьев вновь "прошелся" по жителям Екатеринбурга, призвав "отделить козлищ от агнцев"

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев вновь "прошелся" по жителям Екатеринбурга, которые протестовали против места строительства храма святой Екатерины. На сей раз он назвал некоторых уральцев "козлищами", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Соловьев обозвал людей, выступающих против строительства храма в сквере, "бесами" и пообещал приехать, чтобы их "изгонять". Один из активистов пообещал дать ведущему "крепкого уральского леща" за такие слова, но до рукоприкладства дело так и не дошло.

Сегодня в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" Владимир Соловьев вновь затронул эту тему. По его словам, "в Екатеринбурге есть бесы, и их корежит, когда они о себе слышат".

"И выползают они из всех щелей, но есть и люди верующие. Есть и те, которые не верят, но не бесы, но бесовское толкает людей на то, чтобы вскрывать себе кровеносные сосуды и писать кровью что-то? "Защитим". И поэтому задача наша какая - очень простая - отделить козлищ от агнцев", - произнес Соловьев в эфире.

"Чтобы те, которые хотят мирно защищать свои интересы и имеют на это полное право, не оказались совращены бесами, кидающими камни в полицию, бутылки с кислотой, прыскающие в них баллончиками со слезоточивым газом и скачущие с криком: "Кто не скачет, тот за храм!", - добавил ведущий, заявив, что "подавляющее большинство жителей Екатеринбурга за храм".

Напомним, на этой неделе Екатеринбургская городская дума начала создавать рабочую группу для проведения опроса горожан по храму.