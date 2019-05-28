24 Сентября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Utair предложил схему погашения долгов: всё будет небыстро

Авиакомпания Utair, оказавшаяся в конце 2018 года на грани банкротства, предложила кредиторам новый план реструктуризации долга.

Как сообщает РБК со ссылкой на кредиторов и источник, близкий к авиакомпании, Utair предлагает пролонгировать значительную часть долгов на 35 лет под 0,01%. Такой план вряд ли устроит кредиторов, но раньше перевозчик и вовсе предлагал списать эти задолженности.

Срок в 35 лет предлагается для для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков в конце 2015 г. Суммарно эти 31,4 млрд руб. составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая составляет 75,8 млрд руб.: помимо двух синдицированных кредитов компания должна 17,4 млрд руб. Сбербанку, 13,3 млрд руб. — держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд руб. — структурам своего прежнего акционера, "Сургутнефтегаза".

Остальную часть долгов – половину семилетнего кредита и семилетний кредит перед Сбербанком – перевозчик готов выплатить за 10-15 лет и под 8% годовых. Но выплачивать проценты Utair хочет постепенно: 4% - регулярно, 4% - "к уплате в будущем".

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании "Ютэйр — Вертолетные услуги", которая занимается вертолетными перевозками, а также воздушные суда и двигатели.

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Utair предложил схему погашения долгов: всё будет небыстро

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Теги: utair, долги, кредиторы, схема погашения долгов



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