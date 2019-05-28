24 Сентября 2020
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Пермь счастье не за горами (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермское "счастье" больше не топит: уровень воды в Каме снизился

Уровень воды в Каме стабилизировался, проход к известному арт-объекту "Счастье не за горами" - одной из визитных карточек Перми вновь стал доступен для гостей и жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, надпись затопило 17 мая. Фотографиями в соцсетях поделились очевидцы. Комментаторы отмечали, что это произошло после сброса воды на Камской ГЭС и предполагали, что "всю реконструкцию набережной смоет водой".

Счастье не за горами потоп(2019)|Фото: vk.com

Добавим, что арт-объект укрепили после того, как местный художник поменял в ней одно из слов и предположил, что "Смерть не за горами". После этого объект демонтировали, а после переустановки сделали антивандальным. Добавим, ранее "Счастье" уже затапливало.

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Пермское "счастье" больше не топит: уровень воды в Каме снизился

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Теги: счастье не за горами, арт-объект, уровень воды в Каме



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