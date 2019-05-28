24 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
переработка мусора, пластик, (2019) | Фото: Накануне.RU

"Спецавтобазе" на 30%, "Рифею" на 14%". На Среднем Урале снизили "мусорные" тарифы

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области внесла изменения в постановление по утилизации/захоронению ТБО. Так, были опубликованы новые тарифы для региональных операторов по обращению с отходами в Восточной и Северной зонах региона. Об этом сообщается в документе на сайте комиссии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, по данным РЭК, в 2019 году для Восточной зоны ("Спецавтобаза") снизили сумму с 686 руб. до 474 руб. за кубометр мусора, а для Северной зоны ("Рифей") до 695 руб, вместо 835 руб. Получается, что тариф для жителей многоквартирных домов составит 101 руб. в месяц, а для частных домов – 123 руб. В итоге уральцы будут платить на 40-50 рублей меньше.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года.

По мнению экс-директора "Спецавтобазы" Нафика Фамиева, в скором времени САБ уйдёт с рынка.

"ФАС уменьшил тарифы Спецавтобазе на 30%, Рифею на 14%. Думаю, САБ уйдёт с рынка (уход Григория Вихарева - первая ласточка), а вся область перейдёт "Рифею", и вот тогда то они и "нагнут" жителей области и выбьют себе без конкуренции любой тариф, включая выгодную инвестсоставляющую", - пишет Фамиев.

Отметим, что с поручением найти возможность снизить тарифы за услуги по обращению с ТКО выступал губернатор Евгений Куйвашев. С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручал проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. Также губернатор поручал властям муниципалитетов увеличить число контейнерных площадок и оснастить их современными контейнерами.

Напомним, по планам Правительства РФ, в 2019 году в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" в регионы будет направлено 6,7 млрд руб. В Свердловской области в этот проект вошла рекультивация Широкреченского мусорного полигона в Екатеринбурге. Сейчас проводится государственная экспертиза. Также в рамках "Чистой страны" Средний Урал получит субсидии на приобретение оборудования для обработки и утилизации ТКО. Кроме того, здесь планируется строительство 12 мусоросортировочных заводов и как минимум двух экотехнопарков.

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"Спецавтобазе" на 30%, "Рифею" на 14%". На Среднем Урале снизили "мусорные" тарифы

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Теги: мусорная реформа, мусорные контейнеры, электронная карта, экология, конкурс



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