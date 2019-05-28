В Приморье автобус с китайскими туристами вылетел в кювет: есть жертвы

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
ДТП, автобус, Приморье (2019) | Фото: Управление МВД по Приморскому краю

В Приморье автобус с китайскими туристами вылетел в кювет: есть жертвы

Туристический автобус перевернулся в Приморье, погибли два туриста из Китая. Еще 19 иностранцев получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток. Автобус съехал с дороги в кювет.

В пресс-службе администрации Приморского края уточнили, что в автобусе находилось 43 китайских туриста. Там сообщили о 13 пострадавших и двух погибших.

Один человек доставлен в городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

ДТП, автобус, Приморье(2019)|Фото: Управление МВД по Приморскому краю

ДТП, автобус, Приморье(2019)|Фото: Управление МВД по Приморскому краю

По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого ухудшения состояния здоровья водителя.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину.

Ранее сообщалось, что автоавария с туристическим автобусом в Италии могла произойти из-за того, что водитель транспортного средства потерял контроль над управлением.

Напомним, ДТП произошло 23 мая в районе города Сиена, погибла россиянка, которая сопровождала туристическую группу. Еще 19 граждан РФ получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе ехали на экскурсию 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Приморье автобус с китайскими туристами вылетел в кювет: есть жертвы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, китайцы, туристы, дтп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети