В Приморье автобус с китайскими туристами вылетел в кювет: есть жертвы

Туристический автобус перевернулся в Приморье, погибли два туриста из Китая. Еще 19 иностранцев получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток. Автобус съехал с дороги в кювет.

В пресс-службе администрации Приморского края уточнили, что в автобусе находилось 43 китайских туриста. Там сообщили о 13 пострадавших и двух погибших.

Один человек доставлен в городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого ухудшения состояния здоровья водителя.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину.

Ранее сообщалось, что автоавария с туристическим автобусом в Италии могла произойти из-за того, что водитель транспортного средства потерял контроль над управлением.

Напомним, ДТП произошло 23 мая в районе города Сиена, погибла россиянка, которая сопровождала туристическую группу. Еще 19 граждан РФ получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе ехали на экскурсию 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля.