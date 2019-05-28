Замглавы Тюмени Максим Афанасьев возглавил Тобольск

На заседании думы Тобольска избран новый глава. Им стал замглавы Тюмени Максим Афанеасьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Присутствовавший в зале глава Тюменской области Александр Моор отметил, что возглавлять динамично развивающийся муниципалитет очень сложно, а главным направлением в работе должно быть создание комфортного и безопасного проживания граждан, повышение качества жизни.

Отметим, документы для участия в конкурсе на должность главы города подали шесть кандидатов, однако до выступлений перед парламентариями дошли четверо: Максим Афанасьев, Григорий Избенко, Михаил Никитин и Тимур Темуркаев выступили на заседании со своими программами. В результате голосования за Афанасьева проголосовал 21 депутат из 24.

Последним местом работы Афанасьева была Тюмень, заместителем главы которой он трудился с августа 2014 г. Он курировал управы, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, "Тюменьгортранс", "Тюменьгормост". При его участии произошли системные преобразования в транспортной сфере областного центра, реализованы серьезные проекты по благоустройству городского пространства.