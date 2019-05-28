24 Сентября 2020
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Тимати Армия России (2019) | Фото:instagram.com/timatiofficial

Тимати и "Военторг" представили совместную коллекцию одежды "Черная звезда"

Тимати и "Военторг" представили коллаборацию. Презентация коллекции одежды с пафосом прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Участники проекта - Black Star Wear рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и "Армия России" – бренд, разработанный АО "Военторг" (входит в Министерство обороны РФ, поставщик армии).

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На презентации Тимати рассказал, что коллекцию готовили полгода. Но при этом министру обороны Сергею Шойгу он подарил куртку от бренда Black Star, персонализированную: "в единственном экземпляре".

Коллекция называется "Черная звезда", в ней представлены, в основном, базовые и спортивные вещи в стиле милитари: куртки, рубашки, обувь, шорты, кепки, платья. Есть детские вещи.

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Тимати и "Военторг" представили совместную коллекцию одежды "Черная звезда"

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Теги: тимати, военторг, черная звезда, коллаборация, одежда



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