Тимати и "Военторг" представили совместную коллекцию одежды "Черная звезда"

Тимати и "Военторг" представили коллаборацию. Презентация коллекции одежды с пафосом прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Участники проекта - Black Star Wear рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и "Армия России" – бренд, разработанный АО "Военторг" (входит в Министерство обороны РФ, поставщик армии).

На презентации Тимати рассказал, что коллекцию готовили полгода. Но при этом министру обороны Сергею Шойгу он подарил куртку от бренда Black Star, персонализированную: "в единственном экземпляре".

Коллекция называется "Черная звезда", в ней представлены, в основном, базовые и спортивные вещи в стиле милитари: куртки, рубашки, обувь, шорты, кепки, платья. Есть детские вещи.