В Петербурге бывшие военные получили сроки за убийство коммерсанта и его жены

В Петербурге бывшие военнослужащие осуждены за убийство, совершенное 16 лет назад. Жертвами стали бизнесмен и его жена.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, в 2003 году главные старшины одного из военных кораблей, находившихся на ремонте в Санкт-Петербурге, договорились убить знакомого предпринимателя, чтобы завладеть его деньгами и имуществом. В ночь с 18 на 19 февраля они пришли в квартиру коммерсанта в Кронштадте, где убили мужчину и его жену.

Один из преступников в сентябре 2017 года явился с повинной в следственные органы. Второй был задержан в апреле 2018 года. Как отметили в прокуратуре, свою вину оба признали полностью.

Суд приговорил бывших военнослужащих к 9 и 10 годам лишения свободы, оба будут отбывать срок в колонии строгого режима. Также суд лишил их воинских званий "главный старшина запаса" и частично удовлетворил гражданские иски родственников погибшей семьи.