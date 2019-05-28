Сумму экономии от объединения пермских школ №48 и №49 оценили в стоимость банкета мэрии на День города

Главу Перми Дмитрия Самойлова спросили о необходимости объединения школ №49 и №48, ученики которой недавно создали свой профсоюз, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос на заседании городской думы задала депутат Вероника Куликова, сразу после отчета мэра о проделанной городскими властями работе. Задавая вопрос, народная избранница отметила, что по объему финансирования муниципальная программа "Образование" занимает почти 46%.

"Согласно представленному отчету, эта программа имеет высокую степень эффективности и реализации, и вы с гордостью в своем докладе нам доложили об успехах в сфере образования. Однако в последнее время все чаще обсуждается планируемая оптимизация в этой сфере, в том числе объединения школ, что объективно вызывает беспокойство среди жителей. Цели непонятны. Например, планируемая экономия от оптимизации по резонансному вопросу слияния №48 и №49 школы - порядка миллиона рублей в год. Не хотелось бы, но приведу такой пример: такую же сумму администрация планирует потратить на ежегодный банкет в честь Дня города. Судя по меню, с шашлыками из лосося и тостами с грушей. Вопрос связан не с меню, а с тем, зачем оптимизировать, а значит реформировать ту сферу, которая, судя по отчету, эффективно работает?" - обратилась к мэру Куликова.

Дмитрий Самойлов подтвердил, что "дело действительно не в меню".

"Реорганизацией учреждений на городской площадке мы занимаемся уже достаточно давно. Этой истории уже несколько лет. И под каждым процессом реорганизации, объединения, присоединения лежит очень серьезная аналитика, предпроектные решения, обсуждения с депутатским корпусом, родительским сообществом, педагогическими коллективами. Каждая реорганизация должна приносить положительный результат для реорганизуемых учреждений, потому что чаще всего к флагману, лидеру присоединяется учреждение, которое не обладает такими возможностями. И на роль руководителя флагманского учреждения ставится человек, который обладает лидерским потенциалом и выводит учреждение с низов рейтинга, сначала в середину, а потом вверх. Ваша коллега Ирина Горбунова свою школу снизу вывела уже в лидеры. И, поверьте мне, что никаких других задач нет. На педагогическом составе это не отражается. Более того, мы стараемся сделать так, чтобы и уровень оплаты труда непосредственно у педагогов был выше", - заявил мэр, подчеркнув, что система образования должна быть конкурентоспособной и эффективной, и реорганизация - это один из процессов.

Напомним, 13 апреля в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с этими заявлениями не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.

Между тем, в борьбу включились сами школьники. Ученики школы №48 создали свой профсоюз "Ученик" - "Молодая Мотовилиха". Возглавила организацию семиклассница.