Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по установке ПВО Сирии.

В видеообращении он подчеркнул, что страна не будет "терпеть агрессию".

27 мая ВВС Израиля нанесли удары в сирийской провинции Кунейтра и по аэропорту Алеппо.

Согласно заявлению военных, это было сделано в ответ на обстрел израильского истребителя с территории Сирии, сообщает Regnum.

По данным Reuters, в результате атаки погиб один военнослужащий сирийской армии, еще один получил ранения.

Напомним, Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.

В марте израильские военные отказались комментировать информацию о нанесении ракетного удара в районе сирийского Алеппо.

Об атаке ВВС Израиля сообщило сирийское агентство SANA. ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет. В сети появилась видеозапись последствий авиаудара по Алеппо, где видны горящие здания.