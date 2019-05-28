Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по установке ПВО Сирии.
В видеообращении он подчеркнул, что страна не будет "терпеть агрессию".
27 мая ВВС Израиля нанесли удары в сирийской провинции Кунейтра и по аэропорту Алеппо.
Согласно заявлению военных, это было сделано в ответ на обстрел израильского истребителя с территории Сирии, сообщает Regnum.
По данным Reuters, в результате атаки погиб один военнослужащий сирийской армии, еще один получил ранения.
Напомним, Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.
В марте израильские военные отказались комментировать информацию о нанесении ракетного удара в районе сирийского Алеппо.
Об атаке ВВС Израиля сообщило сирийское агентство SANA. ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет. В сети появилась видеозапись последствий авиаудара по Алеппо, где видны горящие здания.