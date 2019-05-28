24 Сентября 2020
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Израиль, Сирия, атака ракет (2018) | Фото: Directorate 4 / Telegram

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по установке ПВО Сирии.

В видеообращении он подчеркнул, что страна не будет "терпеть агрессию".

27 мая ВВС Израиля нанесли удары в сирийской провинции Кунейтра и по аэропорту Алеппо.

Согласно заявлению военных, это было сделано в ответ на обстрел израильского истребителя с территории Сирии, сообщает Regnum.

По данным Reuters, в результате атаки погиб один военнослужащий сирийской армии, еще один получил ранения.

Напомним, Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.

В марте израильские военные отказались комментировать информацию о нанесении ракетного удара в районе сирийского Алеппо.

Об атаке ВВС Израиля сообщило сирийское агентство SANA. ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет. В сети появилась видеозапись последствий авиаудара по Алеппо, где видны горящие здания.

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Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

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Теги: израиль, сирия, ракетная установка



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