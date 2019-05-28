В Калужской области ведут розыск водителя, который сбил подростка и не довез его до больницы

В Калужской области ведут розыск водителя, который не довез сбитого им подростка до больницы, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на управление МВД по региону.

ДТП произошло в Обнинске вечером 23 мая возле дома 45 по проспекту Маркса.

12 летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, и в это время неустановленный мужчина, предположительно, на иномарке сбил его.

Водитель заявил очевидцам происшествия, что сам доставит школьника в больницу. "По предварительной информации, водитель передвигался на автомобиле по городу около 40 минут, после чего высадил мальчика в районе школы № 9 г. Обнинска, так и не доставив его в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции.