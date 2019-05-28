24 Сентября 2020
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Шедруб Линг, буддийский монастырь (2019) | Фото: vk.com/Iuliia Gasheva

Металлурги против храма. "Евраз" рассказал о разработке Собственно-Качканарского месторождения

"Евраз" объявил о начале реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Лицензионный участок включает в себя гору Качканар, на которой находится буддийская община "Шедруб Линг". Охрана КГОКа уже перекрыла один из подходов к храму, но монахи не намерены сдаваться: буддисты отвергли предложения о переносе центра в другое место и собирают подписи против сноса культовых сооружений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Евраз" начал строить автомобильные и железные дороги, линии электропередач, насосные станции, дренажные канавы и водоводы к участку. На реализацию первой очереди проекта будет выделено 6,4 млрд руб., сообщила пресс-служба холдинга. Промышленную добычу руды планируется начать в первом квартале 2021 г., пробные тонны поступят на склад еще раньше - в 2020 г.

"Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 г. добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест", - говорится в сообщении компании.

В карьере разместится линейка по крупному дроблению руды, компания планирует организовать подъем руды конвейером на борт карьера, где будут расположены дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельченной руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в северной части которой находится буддийская община. Путь к монастырю уже затруднен из-за проекта "Евраза" - дорога на гору Качканар через западный карьер окончательно закрыта для туристов и паломников. "Нескольким группам пришлось экстренно ехать на Косью, и у нас они оказались уже вечером. Пожалуйста, не рискуйте своим временем, охрана КГОКа в резкой форме дала понять, что посторонних на территорию карьера пускать не намерена", - сообщает община "Шедруб Линг" на своей официальной странице.

"Евраз" планирует выработать всю гору, поэтому несколько лет идет обсуждение сноса монастыря. Дата "дня икс" с 2016 г. не раз менялась, из-за общественного резонанса вопрос отложили, но само решение - о переселении буддистов - в силе. Заседания рабочей группы с участием представителей металлургов и областных чиновников проходят каждый месяц, рассказал Накануне.RU буддийский монах, доктор философии Луг Мо Па.

"Мы стоим на своем: для нас это место паломничества, здесь находятся культовые сооружения, поэтому необходимо сохранить сюда доступ, чтобы заниматься медитацией. Нам предлагали начать строительство в другой зоне. Когда стало понятно, что культовые сооружения намерены разрушить, мы изучили эти предложения, но предложенная площадка тоже находится в санитарной зоне, то есть строительство там запрещено", - рассказал монах.

Община решила защищать место паломничества и, прежде всего, ступы Будды - ключевые постройки монастыря. Кроме того, монахи не отказались от строительства купольного храма Шедрублинг.

Шедруб Линг, буддийский монастырь(2019)|Фото: vk.com/Iuliia Gasheva

По проекту под снос попадает вся территория общины и все культовые сооружения. Захват "Евразом" такой большой территории буддисты считают неоправданным и приводят оценки специалистов, согласно которым, для добычи руды всю гору взрывать необязательно, запасы сосредоточены до 700-й отметки.

Сейчас "Шедруб Линг" ведет сбор подписей в защиту монастыря, в прошлом году буддистов поддержали 7,5 тыс. человек. Когда "Евраз" доберется до вершины горы, в монастыре не знают.

"Никакие технологические процессы - строительство дорог, электросетей на пути к монастырю - пока не ведутся. По срокам, к сожалению, достоверной информации нет. Мы слышали о 2045 г., но на заседаниях рабочих групп представители "Евраза" нас поторапливают, говорят, что начнут едва ли не с монастыря", - говорит Луг Мо Па.

Пока одни металлурги выселяют единственный в регионе буддийский монастырь, их коллеги по цеху пытаются построить в Екатеринбурге очередной православный храм. При этом РПЦ рапортует о строительстве трех храмов в день.

"Тенденция современного общества такова, что все стремятся к каким-то материальным ценностям, а на духовные обращают мало внимания. Даже строительство храма, против которого выступили жители, происходит скорее в угоду тем, кто спонсировал свои деньги. Мы все еще надеемся, что в нашем случае "Евраз" умерит свои амбиции и обойдет стороной территорию общины", - комментирует Луг Мо Па.

Напомним, что судебные приставы выдавали основателю единственного на Урале буддийского монастыря Михаилу Санникову предписание о сносе строений до марта 2018 г. Ранее стоимость сноса оценили в 1,5 млн руб. Кроме того, были опубликованы результаты музейной экспертизы, которая пришла к выводу, что храм незаконно занимает земли, не имеет права именоваться монастырем, потому что в нем недостаточное число монахов и он не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин РФ.

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Металлурги против храма. "Евраз" рассказал о разработке Собственно-Качканарского месторождения

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Теги: Буддийская община, Шедруб Линг, Евраз, Собственно-Качканарское месторождение



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