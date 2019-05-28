24 Сентября 2020
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русофобия, национализм, Украина, майдан, кто не скачет тот москаль, евросоюз, евроинтеграция (2016) | Фото: pikabu.ru

Украинский экс-министр рассказал, как ЕС обманул Украину

Украина согласилась на заведомо проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов на телеканале "112 Украина".
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Он отметил, что украинская продукция не способна конкурировать с европейской, но Киев согласился сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов ЕС. Это значит, что европейская продукция автоматически поступает на Украину без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам ЕС. То есть соглашение неравноправное, невыгодное и дискриминационное, подчеркнул Суслов.

Также он упомянул о квотах, которыми ЕС обложил украинскую продукцию, и поставках туда сырья, в то время как из Европы идет готовая продукция.

"В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет", - подчеркнул экс-министр.

О губительности для Украины ассоциации с ЕС говорили многие украинские политики и экономисты. В конце прошлого года советник министра иностранных дел Тарас Качка по этому поводу написал статью "Совет ассоциации и безрадостная евроинтеграция".

Интересно, что экс-глава МИД Украины Леонид Кожара рассказал, что в 2013 году ЕС угрожал Украине и ставил ультиматумы в случае неподписания соглашения об ассоциации.

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Украинский экс-министр рассказал, как ЕС обманул Украину

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Теги: Украина, ЕС



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