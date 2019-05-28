24 Сентября 2020
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Экономика В России
МС-21, самолет (2016) | Фото: irkut.com

"Иркут" поглотит "Гражданские самолеты Сухого" – в ОАК начал действовать Сердюков?

Совет директоров ПАО "Иркут" (выходит в ОАК) рекомендовал акционерам одобрить присоединение к компании "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, входит в ОАК), а также еще двух компаний, входящих в ОАК ("ОАК-центр комплексирования" – производство бортового оборудования для SSJ-100 и МС-21; "Новые гражданские технологии").

Реорганизация практически совпала с двумя событиями: переходом ОАК под контроль "Ростеха" (процесс идет, должен завершиться в 2020 году) и назначением на должность председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова, от которого ждали перераспределения финансовых потоков во время перехода ОАК к "Ростеху". Вот оно и началось.

И у "Иркута", и у ГСС сейчас не самые простые времена. Так, совет директоров "Иркута" в понедельник, 27 мая, объявил об отсутствии за 2018 год чистой прибыли и принял решение не выплачивать акционерам дивиденды. Такое случилось впервые с 2010 года. Чистый убыток компании за прошлый год по РСБУ составил 10,6 млрд руб.

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Двигатели - одно из самых больных мест "Суперджета". Их для самолета делает ОДК. Она же будет делать двители для МС-21. Обойдется ли без проблем?

У ГСС, даже без учета ситуации с катастрофой "Суперджета" в Шереметьево, также есть проблемы: "сырая" система техобслуживания уже выпущенных бортов и отказы от опционов на покупку SSJ-100 в будущем. Пока власти обивают нападки на "Суперджет" (например, Росавиация и Минтранс отказались запретить полеты самолета на время расследования катастрофы в Шереметьево, не собираются они и проводить проверку сертификатов SSJ-100, хотя об этом просят перевозчики), но вечно это продолжаться не может.

В начале этого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о переносе начала серийного производства МС-21 на конец 2020 года. Из-за санкций и бюрократических проволочек у конкурента "Суперджета" до сих пор есть шансы остаться "мертворожденным", но, если все-таки он выживет, то вполне может занять место SSJ-100. Похоже, именно на это направлены действия по реорганизации гражданского сектора ОАК в рамках "Ростеха".

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"Иркут" поглотит "Гражданские самолеты Сухого" – в ОАК начал действовать Сердюков?

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Теги: иркут, ГСС, ОАК, ростех, анатолий сердюков, суперджет, мс-21



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