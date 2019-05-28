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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Следователи допрашивают пенсионера, напавшего на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе

72-летний мужчина, совершивший нападение на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе, задержан. Сейчас с ним работают следователи, возбуждено дело.
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Напомним, все случилось в понедельник: пенсионер пришел в редакцию газеты и устроил резню. Пострадали четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, уже установлено, что в начале мая мужчина принес в редакцию "Родины" статью с просьбой опубликовать ее в газете. Впоследствии узнав, что материал не будет напечатан, он решил убить главного редактора и его сотрудников.

Днем 27 мая ставрополец прибыл в редакцию и пытался принесенным с собой ножом зарезать редактора и трех сотрудников издания. Журналисты были доставлены в больницу. Сейчас трое из них отпущены на амбулаторное лечение, а главред госпитализирован в стационар.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Решается вопрос о заключении пенсионера под стражу. Следователи изучают изъятые с места происшествия предметы, назначаются судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

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Следователи допрашивают пенсионера, напавшего на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе

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Теги: пенсионер, газета, нападение



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