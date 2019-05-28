Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Калмыкия, пилота увезли в больницу.

ЧП произошло в Приютненском районе, в районе 40-го километра трассы Элиста – Минводы. Самолет выполнял обработку полей от вредителей.

На борту находились два человека, пострадал пилот, передает РИА Новости.

Ранее в Мурманской области частный двухмоторный самолет "Ч-22" при маневрировании на льду попал шасси в проталину, из-за этого было повреждено крыло. ЧП произошло на льду озера Лумболка в городе Мончегорске. Пилот получил травму позвоночника.