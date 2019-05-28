Воронежская область к приему детей в летние оздоровительные лагеря готова

О готовности Воронежской области к летней оздоровительной кампании детей и подростков говорили накануне на еженедельном оперативном совещании в правительстве области. Провел совещание губернатор Александр Гусев, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов доложил, что планируется охватить всеми формами отдыха 77063 ребенка, и это 100% детей и подростков, нуждающихся в таком отдыхе. Оздоровительный отдых будет предоставлен и 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это порядка 26 тысяч детей и подростков. Сформирован реестр, в который включены 1164 учреждения.

Большинство учреждений начнет работать с 1 июня, однако, некоторые лагеря в муниципальных районах и три дневных лагеря в Нововоронеже уже открыли первую смену. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области Игорь Механтьев проинформировал, что всем выданы санитарно-эпидемиологические заключения. Проведены обследования с применением методов лабораторно-инструментального контроля. Из 1184 исследованных проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам только 3% (34 пробы) проб в 7 муниципальных районах области и Воронеже. После проведения профилактических работ качество питьевой воды доведено до гигиенических нормативов. Определены поставщики продуктов питания в оздоровительные учреждения, 98% из которых - местные поставщики и производители. Проводятся обработки зданий и территорий детских оздоровительных учреждений от насекомых, в том числе клещей, и грызунов. Также управление Роспотребнадзора ведет работу по аттестации и вакцинации сотрудников детских оздоровительных лагерей.

В 2019 году запланированы 182 профильные смены (экологические, туристско-краеведческие, оборонно-спортивные и социально-педагогические), которыми будут охвачены более 13 тысяч детей и подростков. Областные профильные лагеря будут организованы на базе отдыха «Смена» и на площадке областного молодежного форума «Молгород». Профильная смена «Территория достижений» будет организована для 100 подростков, стоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также в течение года в рамках выделенной региону квоты 413 детей из Воронежской области будут отправлены во всероссийские детские центры «Артек», «Смена» и «Орленок». На финансирование детской оздоровительной кампании текущего года планируется направить более 940 млн рублей. Базовая стоимость путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей в 2019 году составляет чуть более 15 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU .в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Лагеря будут открываться строго при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всем требованиям и договоров на обслуживание, заключенных собственниками и организаторами лагерей с медицинскими учреждениями.

Начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель сообщил, что для обеспечения безопасности детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании спланирована группировка сил, в которую входят более 4 тысяч человек и порядка 700 единиц техники. На все объекты, связанные с организацией отдыха детей, определены повышенные номера привлечения пожарно-спасательных подразделений. Государственный пожарный надзор провел проверки соблюдения требований пожарной безопасности 33 стационарных детских оздоровительных лагерей, в отношении еще 25 лагерей проверки завершатся к началу первой смены. В период проведения проверок с руководителями объектов и обслуживающим персоналом проводятся инструктажи и тренировки по эвакуации детей при пожаре. С детьми, которые приедут в оздоровительные лагеря, спасатели также проведут беседы, в том числе, о пожарной безопасности и правилах поведения на воде.

По итогам обсуждения докладов губернатор подчеркнул – несмотря на то, что подготовка детских оздоровительных учреждений к проведению летней кампании идет в штатном режиме, необходимо и дальше держать этот важный вопрос на постоянном контроле.