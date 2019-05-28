Госдуму упрекнули в выдвижении "популистских и дурацких" инициатив в отношении СМИ

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область Уральский ФО В России
(2003) | Фото: Накануне.ru

Госдуму упрекнули в выдвижении "популистских и дурацких" инициатив в отношении СМИ

В Кургане 28 мая начал свою работу "Инфорум" - своеобразный образовательный практикум с участием журналистов региональных и местных СМИ, блогеров, представителей медиаструктур, чиновников и федеральных экспертов. "Инфорум" организован Союзом журналистов России.

(2019)|Фото: Накануне.RU

На главной ознакомительной сессии "Инфорума" "Взаимодействие СМИ, власти и общества - формула доверия" выступил приглашенный гость - председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он затронул очень острую проблему - проблему ненужных законов, которые вводят в жизнь депутаты Госдумы в отношении СМИ.

(2019)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня у нас обновился Союз журналистов России, появился яркий и достойный лидер Владимир Соловьев. Обновилась и Общественная палата. Любопытный тренд - во главе ОП встал журналист Валерий Фадеев, во главе Общественной палаты Курганской области журналист стоит (Михаил Белоусов - прим.). Это примета нашего времени - гражданское общество и СМИ сейчас переплетены. Региональные СМИ - это лучшие друзья населения, близкие к нему. А законодатели постоянно душат региональные СМИ, вводят неумные часто законы, особенно это касается регионального телевидения. В этом плане ОП пытается выступать как фильтр для того, чтобы отсеивать откровенно популистские и дурацкие идеи, которыми кишат многие наши думцы", - отметил Малькевич.

"И чем ближе к 2021 году (выборы в Госдуму - прим.), тем чаще будут такие идеи поступать от депутатов в качестве самопиара. Вот недавно было - вроде бы коммунист, пожилой человек, адвокат Юрий Синельщиков выступил с законопроектом запретить СМИ и блогерам рассказывать о частной жизни звезд. Хочется сказать: "Ну ты-то здесь причем?" Видимо, для того, чтобы хайпануть, как это принято сейчас говорить", - считает член ОП.

(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сегодня журналисты нормальных СМИ находятся в неравной борьбе с блогерами, потому что редакции, которые работают честно, контролируются всеми: Роскомнадзором, УФАС, МЧС и другими - масса проверяющих служб.

"А человек, который ведет паблик в социальной сети или блог, живет вне законов, но зато именно он всем рассказывает, что только у него правда в отличие от того, что рассказывают традиционные СМИ. С этим нужно что-то делать, но как обычно наша дума начинает не совсем с того", - считает Малькевич.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что Курган стал четвертым городом России, куда "заехал" "Инфорум". Обширная программа в течение 2 дней предполагает обсуждение новых трендов в медиа, способов увеличения тиража, продажи рекламы и многого другого. Кроме того, 28 мая на площадке форума состоится панельная дискуссия с главой Курганской области Вадимом Шумковым.

add_circle ОБСУДИТЬ (4)


Читать все комментарии (4)


Добавить комментарий:

Госдуму упрекнули в выдвижении "популистских и дурацких" инициатив в отношении СМИ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: инфорум, малькевич, сми, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.05.2019 11:31 Мск "Это на благо". Вадим Шумков поддержит формат проведения "Инфорума" в Кургане

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети