Игорь Денисов официально покинул "Локомотив"

Капитан московского "Локомотива", полузащитник Игорь Денисов покидает клуб.

"В клубе высоко ценят вклад Денисова в победы "Локомотива", - сказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. - Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков".

В пресс-службе клуба сообщили, что решение расстаться было принято по обоюдному согласию сторон.

"Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой", - сказал Денисов.

35-летний футболист поблагодарил болельщиков, руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно главного наставника Юрия Семина, к которому, как сказал Денисов, относится с большим уважением.

Денисов перебрался в столичный клуб летом 2017 года, за "железнодорожников" он провел 93 матча, забил 3 гола, помог выиграть команде чемпионат России, а также дважды Кубка страны.