В Кировской области открыт памятник Сталину

В Кировской области торжественно открыт памятник Иосифу Сталину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Коммунисты России", это произошло перед началом пленума ЦК партии, посвященного ее 10-летию. Церемонию открытия памятника в поселке Зониха Слободского района провел председатель ЦК КПКР Максим Сурайкин.

По его словам, к центру отдыха "Юбилейный" сможет прийти любой желающий почтить память Сталина.

"Мы хотим, чтобы этот памятник был размещен в городе Кирове в составе скульптурной группы Сталин - Жуков - Конев. Мы настоятельно просим органы власти найти хорошее место для такого памятника в центре Кирова", - отметил Сурайкин.

Как сообщало Накануне.RU, в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину в Новосибирске.