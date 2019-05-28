В Кировской области открыт памятник Сталину

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
открытие памятника Сталину в Кировской области (2019) | Фото: Партия Коммунисты России

В Кировской области открыт памятник Сталину

В Кировской области торжественно открыт памятник Иосифу Сталину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Коммунисты России", это произошло перед началом пленума ЦК партии, посвященного ее 10-летию. Церемонию открытия памятника в поселке Зониха Слободского района провел председатель ЦК КПКР Максим Сурайкин.

По его словам, к центру отдыха "Юбилейный" сможет прийти любой желающий почтить память Сталина.

открытие памятника Сталину в Кировской области(2019)|Фото: Партия Коммунисты России

"Мы хотим, чтобы этот памятник был размещен в городе Кирове в составе скульптурной группы Сталин - Жуков - Конев. Мы настоятельно просим органы власти найти хорошее место для такого памятника в центре Кирова", - отметил Сурайкин.

Как сообщало Накануне.RU, в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину в Новосибирске.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

В Кировской области открыт памятник Сталину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сталин, памятник, открытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.05.2019 14:07 Мск Вслед за Новосибирском в России откроют еще один памятник Сталину
Ранее 09.05.2019 13:00 Мск "Как высоко вознес он державу!" В Новосибирске открыли памятник Сталину
Ранее 08.05.2019 11:49 Мск Памятник Сталину в Новосибирске установлен
Ранее 04.04.2019 15:30 Мск В Новосибирске начинается благоустройство территории под памятник Сталину
Ранее 15.03.2019 08:47 Мск Локоть утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ в Новосибирске
Ранее 13.03.2019 13:32 Мск Памятнику Сталину в Новосибирске быть! Одобрение худсовета получено
Ранее 07.03.2019 14:38 Мск Мэрия Новосибирска облагородит территорию, где планируется поставить памятник Сталину
Ранее 08.02.2019 11:16 Мск В Новосибирске пройдут новые слушания по установке памятника Сталину
Ранее 24.12.2018 12:38 Мск Мэрия Новосибирска окончательно отказала в установке памятника Сталину в общественном пространстве
Ранее 09.11.2018 12:59 Мск Очередной отказ: мэрия Новосибирска не даёт установить памятник Сталину
Ранее 08.11.2018 11:40 Мск Большинство новосибирцев - за памятник Сталину: данные опроса мэрии
Ранее 06.11.2018 21:31 Мск Минобороны не согласовало установку памятника Сталину в центре Новосибирска
Ранее 02.11.2018 12:28 Мск Большинство новосибирцев поддержало установку памятника Сталину в центре города
Ранее 11.10.2018 09:57 Мск Появится ли памятник Сталину на Красном проспекте Новосибирска, решат в Минобороны РФ
Ранее 08.10.2018 10:56 Мск Памятник Сталину может появиться в центре Новосибирска
Ранее 04.10.2018 13:15 Мск Вопрос об установке памятника Сталину в Новосибирске обсудят на общественных онлайн-слушаниях
Ранее 09.05.2018 15:36 Мск На памятник Сталину в Новосибирске за час собрали больше 7 тысяч рублей
Ранее 06.12.2017 10:27 Мск Мэрия Новосибирска "выселяет" памятник Сталину на задворки
Ранее 07.09.2017 10:40 Мск От новосибирской мэрии снова потребовали установки памятника Сталину

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети