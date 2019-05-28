В Челябинске врач похитил деньги, предназначенные для оплаты диспансеризации граждан

В Челябинске врача-терапевта ГКБ №9, похитившего деньги для оплаты диспансеризации граждан, приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2018 гг. участковый врач внес в карточки учета сведения о прохождении диспансеризации 21 гражданами, которые ее не проходили.

За это он получил деньги, которые направил ТФОМС Челябинской области для оплаты диспансеризации.

Врач вину признал и возместил ущерб.