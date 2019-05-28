24 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

В Челябинске врач похитил деньги, предназначенные для оплаты диспансеризации граждан

В Челябинске врача-терапевта ГКБ №9, похитившего деньги для оплаты диспансеризации граждан, приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2018 гг. участковый врач внес в карточки учета сведения о прохождении диспансеризации 21 гражданами, которые ее не проходили.

За это он получил деньги, которые направил ТФОМС Челябинской области для оплаты диспансеризации.

Врач вину признал и возместил ущерб.

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В Челябинске врач похитил деньги, предназначенные для оплаты диспансеризации граждан

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Теги: врач, терапевт, хищение, мошенничество, диспанцеризация,



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