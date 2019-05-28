Шторм во Владивостоке: бетонные блоки раздавили четыре машины

Бетонные блоки лестницы обрушились в ходе мощного шторма во Владивостоке, придавив четыре машины.

Никто из людей во время обрушения бетонной конструкции на улице Ладыгина не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил оперативно очистить территорию, обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте. Владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. За прошедшие сутки на территории Приморского края прошли сильные дожди с ветром до 27 м/с.

В прошлом году в Хабаровском крае ребенка травмировало кровлей школы во время тайфуна. Сообщалось, что порывами ветра сорвало кровлю школы №1 и повалило деревья.

По предварительным данным, в результате падения фрагментов крыши 12-летняя девочка получила перелом ноги. Ее доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.