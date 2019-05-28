"Север помнит": Сибирские ученые доказали, что "Игра престолов" закончилась неправильно

Сериал "Игра престолов", к удивлению автора серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, уже назван величайшим культурным феноменом современности, новые серии последнего сезона обсуждали не только фанаты фэнтези, но и различные эксперты, именитые политологи, не говоря уже о киноведах. Сегодня качество финала оценил даже искусственный интеллект, об этом сообщает "Российская газета".

Сюжет рассматривали с точки зрения политических учений, согласно теориям о сущности власти, объясняли "странный" поступок одной из главных героинь Дейенерис Таргариен. Из "освободительницы рабов", чья конница (дотракийцы) выступала на врагов с серпами, она превратилась в мстительного тирана, уничтожившего целый город мирных жителей, советники отвернулись от нее из-за репрессий, а любовник Джон Сноу был вынужден предать и убить ее. Поклонники сериала по всему миру требовали от шоураннеров переписать финал, считая его беспомощным по отношению к другим сезонам. Высказался и знаменитый томский искусственный интеллект в России: по мнению машины, заключительная часть, где все сюжетные линии должны получить логическое завершение, действительно, совсем не заключительная, так как создатели сериала поменяли местами два главных эпизода - сожжение Королевской гавани и эпическую битву с "белыми ходоками". О новой версии концовки сериала СМИ рассказал один из разработчиков искусственного интеллекта Евгений Гарин.

Согласно этой версии, изначально Дейенерис выясняет, что на нее решила напасть Серсея, сразу после сражения с мертвыми. Матерь драконов разрушает Королевскую Гавань. После этого против Дейенерис начинает заговор Вайрис, за что он и поплатился жизнью. А после - Сноу убивает Дейенерис. Самого Джона казнят. И только после этого проходит финальная битва против мертвых, в которой Бран убивает короля ночи. Сам же Бран становится королем. По мнению сибирских ученых, создатели сериала нарочно "перетасовали" события, чтобы не цитировать сюжет последней книги Мартина, которая еще не вышла.

Напомним, ранее русская служба "Би-би-си" разговаривала с политологами, которые в резком повороте сюжета увидели борьбу с авторитаризмом, а в самом сериале "макиавеллистскую игру" - в союзы, в борьбу за престолонаследие. Политологи отметили, что, несмотря на всю риторику борьбы с рабством, Дейенерис на самом деле и не скрывала, что ей нужна власть и трон ради власти и трона. Когда же она говорила, что хочет "сломать колесо" и всех освободить от тиранов, привести к лучшему миру - она просто придумывала обоснования, чтобы получить одобрение народа и привлечь сторонников (что и произошло). Тем не менее жажда власти ее погубила. Серсея Ланнистер, по мнению политологов, представитель гоббсианской концепции – ее власть основана на страхе, Дейнерис пыталась строить власть "на любви", но на монаршей - она хотела забрать то, что ее по праву рождения и очень расстроилась, когда узнала, что Джон Сноу на самом деле имеет гораздо больше оснований для престолонаследия, чем она, да и пользуется большей популярностью, то есть сам может разыграть фишку "власть на монаршей любви". В "белых ходоках" эксперты видели политический инструмент - популистская коалиция против ходоков, большинство, построенное на идее, что есть кто-то нечеловеческий и исключенный, против кого нужно объединяться - этого "кого-то" больше нет, и большинства вместе с ним, этим объясняется "странное" для фанатов, но логичное для политологов поведение Дейенерис. Видимо, искусственный интеллект увидел проблему в отсутствии главного врага, против которого все должны объединиться, и предложил поменять местами два финальных эпизода.

Евгений Гарин комментирует выводы "искусственного интеллекта": в этой версии непонятно, почему Брана избирают королем. "А все дело в том, что Сноу уже давно нет в живых. Короля ночи убивает Бран, когда, в общем-то, никого из основных претендентов на престол нет в живых, люди обречены на поражение от мертвых. А Бран всех спасает, убивая Короля ночи. За это очень логично его и делают королем, хоть он и калека, хоть и не может иметь детей". Видимо, создатели шоу не решились убивать еще и любимца публики Сноу, пожертвовав только Дени, а вот бессердечный аппарат сибирских ученых не пожалел экс-бастарда в угоду логике.



"Это очень достоверный сериал, потому что очень пессимистичный. Та политика, которую мы знаем, которая написана в каком-то количестве текстов, мы ее изжевали до конца, и ни к чему хорошему она не приводит", - говорил на "Би-би-си" Константин Гаазе, социолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Историк и аналитик Андрей Фурсов в свою очередь считает, что "Игра престолов", где мир представляет собой сочетание разных периодов докапиталистической эры, не зря размывает понятия о добре и зле у своих зрителей - сериал представляет некий проект будущего, деиндустриализированное "Новое средневековье", так как капитализм уже изживает себя и будущее может носить черты футуархаичности.