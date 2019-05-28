Патриарх Кирилл о "скверных" протестах в Екатеринбурге: Храм никому не мешает

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал протесты в Екатеринбурге против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, пишет ТАСС.

"Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли", - сказал патриарх.

Он отметил, что храмы вряд ли могут кому-то помешать. "Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает", - сказал он и добавил, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой.

Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.

Вчера мэрия опубликовала список площадок для строительства храма святой Екатерины, которые предлагали жители города. Всего на 27 мая поступило 48 вариантов с учетом исключения дублирования площадок.

Также стало известно, что тему строительства храма в Екатеринбурге обсуждали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.