24 Сентября 2020
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Градсовет эспланада Дмитрий Самойлов (2018) | Фото: gorodperm.ru

Глава Перми считает, что коммуникации с жителями выстроены эффективные

Сегодня главу Перми Дмитрия Самойлова на заседании городской думы спросили о формах диалога с горожанами, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее заявление прозвучало от депутата Надежды Агишевой после доклада градоначальника о результатах работы администрации города. Народная избранница поинтересовалась, какие формы участия доносят до мэра информацию о городских проблемах.

"Я приведу несколько примеров, когда несогласие с принимаемыми вами решениями или с решениями, которые вы вносите на пермскую гордуму, звучит через десятки обращений в письменной форме: как с ситуацией с объединением школ №48 и №49, на городских публичных слушаниях, как с ситуацией с застройкой сквера Татищева или с Зеленой территорией в Кировском районе, на общественных обсуждениях новой маршрутной сети, проходят пикеты молодых семей. Семьи считают, что недостаточно реализуется программа. Вы не приходите на такие обсуждения, складывается ощущение, что вы не в полной мере информированы о таких фактах или не хотите высказываться публично, объяснять свои решения пермякам", - обратилась к Самойлову депутат.

Мэр города с таким заявлением не согласился. Он отметил, что считает, что коммуникации с жителями выстроены хорошие, и этим Пермь отличается от других городов-миллионников.

"Во-первых, у нас работают ТОСы. Они работают исторически очень давно. Во-вторых, у нас очень мощные общественные организации, которые работают в каждом районе. Структура общественных центров развита. Информацию я получаю по многим каналам. Во-первых, анализирую обращения в собственный Instagram. Во-вторых, прямая линия, Call-центр. Каждый месяц, в одном из районов города проводится открытый прием мой. Главы районов встречаются с жителями, депутаты проводят приемы. Проходят публичные слушания. Ничего страшного я не вижу в том, что единогласных решений, поскольку город большой, не будет получаться. Безусловно, система требует совершенствования, появился очень хороший информационный портал: "Управляем вместе". Там добавлены новые разделы. Администрация учится работать и реагировать на поставленные вопросы. Буду благодарен за предложения. А присутствовать на всех публичных слушаниях и обсуждениях невозможно", - заявил мэр.

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Глава Перми считает, что коммуникации с жителями выстроены эффективные

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Теги: Дмитрий Самойлов, отчет, публичные слушания, обсуждения



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