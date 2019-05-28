Предложение Комаровой о выкупе мэрией Сургута квартир в долгострое коснётся не всех

В Сургуте не все пострадавшие дольщики ЖК "Любимый" смогли решить проблемы после встречи с главой Югры Натальей Комаровой, которая прошла 27 мая. По словам одной из жертв долгостроя, Натальи Силантьевой, ей вместо квартиры в доме №2 предложили переехать в дом № 1, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее дольщики проводили пикеты, а также обратились в прокуратуру с требованием проверить работу застройщика сургутского жилого комплекса "Любимый" – компанию "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома. 27 мая на встрече с дольщиками губернатор предложила мэрии выкупить квартиры в жилом комплексе "Любимый", чтобы покончить с долгостроем. По поручению губернатора муниципальная программа переселения будет пересмотрена до 3 июня. Действующие нормы не позволяют городу покупать квартиры в недостроенных домах.

"Встречей я довольна, губернатором я восхищена, однако по нашему дому, второму, кроме переезда в первый не предложили ничего. Мэрия выкупит только третий и четвёртый дома, а у нас как было, так и осталось. Сейчас мы думаем, размышляем, соглашаться ли. В конце недели встретимся с главой компании-застройщика, чтобы подробно обсудить переход, потому что там много нюансов. Я просила вернуть деньги. Руководство застройщика ответило, что если средства будут, их вернут, но пока денег нет", - рассказала Накануне.RU Силантеьва.