Уралец получил два года "строгача" за нападение на замначальника районной полиции

На Среднем Урале вынесен приговор 44-летнему ранее судимому жителю города Богданович. Он получил срок за нападение на высокопоставленного полицейского и его оскорбление.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 12 января этого года: злоумышленник применил физическое насилие к заместителю начальника полиции (по оперативной работе) ОМВД России по Богдановичскому району, чтобы помешать ему раскрыть преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме этого, в тот же день агрессор оскорбил этого же полицейского нецензурной бранью в его адрес.

Свою вину уралец признал. С учетом прежней судимости за грабеж ему назначено 2 года и 2 месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.