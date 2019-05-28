24 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Полиция, МВД, полицейский (2013) | Фото: Накануне.RU

Уралец получил два года "строгача" за нападение на замначальника районной полиции

На Среднем Урале вынесен приговор 44-летнему ранее судимому жителю города Богданович. Он получил срок за нападение на высокопоставленного полицейского и его оскорбление.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 12 января этого года: злоумышленник применил физическое насилие к заместителю начальника полиции (по оперативной работе) ОМВД России по Богдановичскому району, чтобы помешать ему раскрыть преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме этого, в тот же день агрессор оскорбил этого же полицейского нецензурной бранью в его адрес.

Свою вину уралец признал. С учетом прежней судимости за грабеж ему назначено 2 года и 2 месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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Уралец получил два года "строгача" за нападение на замначальника районной полиции

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Теги: полиция, нападение, дело, Богданович, СКР



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