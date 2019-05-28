Всеобщая диспансеризация и профосмотр: в России изменились правила ОМС

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Приказ размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения.

По новым правилам усилят профилактическое направление в работе поликлиник. В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян. Для каждого жителя будет определена группа здоровья.

В случае выявления хронического заболевания, которое требует постоянного контроля врача, пациента поместят под наблюдение. Он будет проходить медобследование несколько раз в год.

Страховщики будут рассматривать обращения и жалобы граждан и помогать им в спорных ситуациях. Если у пациента возникнут сомнения в качестве лечения, страховые представители будут обязаны назначить экспертизу.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян – 77% - пользуются полисом ОМС. Чаще других данной услугой пользуются женщины и респонденты с плохим материальным положением, 18% респондентов никогда не обращались в медучреждения по полису обязательного страхования.