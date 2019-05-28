24 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП, автобус (2019) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге водитель маршрутки отвлекся на телефон и устроил ДТП: пострадали пять пассажиров

В Екатеринбурге произошла авария с маршрутным автобусом. Пострадали пятеро пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось днем 27 мая на Сибирском тракте: 46-летний водитель автобуса IZUZU (маршрут №64) столкнулся с впереди стоящей "Газелью", которая от удара столкнулась с "Шевроле Лачетти", водитель которой стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора перед перекрестком. В результате пострадали пять пассажиров автобуса IZUZU, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города.

ДТП, автобус(2019)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Как установили в ГИБДД, водительский стаж шофера автобуса составляет 25 лет. Сам он пояснил, что во время движения отвлекся на звонок сотового телефона пассажира, который тот положил на панель автобуса.

В момент аварии в салоне находилось около 15 пассажиров. Все обстоятельства будут установлены в ходе начавшегося дознания.

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В Екатеринбурге водитель маршрутки отвлекся на телефон и устроил ДТП: пострадали пять пассажиров

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Теги: ДТП, автобус, Екатеринбург



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