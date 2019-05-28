В Челябинске дороги будет ремонтировать компания из Нижнего Новгорода

Победителем аукциона по ремонту дорог в Челябинске в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стала компания ООО "Нижавтодорстрой", передает корреспондент Накануне.RU.

Компания из Нижнего Новгорода стала единственным участником торгов. Подрядчик выполнит работы за 827 млн рублей.

Напомним, УФАС трижды приостанавливало проведение данного аукциона. Руководителя региона Алексея Текслера такой подход города к значимому контракту не устроил. Он поручил первому замруководителя города Наталье Котовой сменить начальника управления дорожного хозяйства, а Александру Шабалину подыскать "менее ответственную работу".