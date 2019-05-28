Находившаяся в кабине крана машинистка получила различные травмы, она госпитализирована. Сотрудники СК начали проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, вечером 27 мая в Дзержинском районе Перми на стройплощадке, где возводят многоквартирный дом, упал башенный кран. Частично разрушен одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, стоящие на территории двухэтажного жилого дома, и легковой автомобиль.

Госпитализирована пострадавшая в результате падения крана машинистка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

В Перми госпитализирована пострадавшая в результате падения крана машинистка





