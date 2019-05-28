В Перми госпитализирована пострадавшая в результате падения крана машинистка

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Упал кран Пермь (2019) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми госпитализирована пострадавшая в результате падения крана машинистка

Госпитализирована пострадавшая в результате падения крана машинистка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
Читайте также:

Напомним, вечером 27 мая в Дзержинском районе Перми на стройплощадке, где возводят многоквартирный дом, упал башенный кран. Частично разрушен одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, стоящие на территории двухэтажного жилого дома, и легковой автомобиль.

Находившаяся в кабине крана машинистка получила различные травмы, она госпитализирована. Сотрудники СК начали проверку обстоятельств случившегося.

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми госпитализирована пострадавшая в результате падения крана машинистка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пермь, строительный кран, падение, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.08.2019 15:49 Мск В Перми часть домов, на которые в мае упал кран, все еще не расселены
Ранее 28.08.2019 15:59 Мск Пермяки мешают демонтажу упавшего башенного крана
Ранее 01.07.2019 10:21 Мск В Перми снесут дома, на которые упал строительный кран
Ранее 03.06.2019 11:09 Мск В Перми застройщику запретили пользоваться девятью башенными кранами
Ранее 28.05.2019 15:50 Мск В Перми застройщик на время расследования падения крана на частные дома переселил его жильцов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.05.2019 18:44 Мск В Перми упал строительный кран

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети