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Общество Приволжский ФО Пермский край
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

В Перми запустят механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных земельными участками

В Перми до конца текущего года будет запущен механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал глава Перми Дмитрий Самойлов во время отчета о результатах работы администрации города. С отчетом градоначальник выступил перед депутатами пермской гордумы. В своем докладе мэр основной акцент сделал на реализацию национальных проектов: "Демография", "Образование", "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", "Экономический рост".

Говоря о реализации нацпроекта "Демография", Самойлов отметил, что в 2018 г. впервые за последние годы в Перми была зафиксирована естественная убыль населения. Для решения проблемы с рождаемостью в городе создано более 1000 мест в муниципальных дошкольных учреждениях, из них 340 - ясельных.

"В этом году будет введено в строй два детских сада, в ближайшую трехлетку - еще пять. Конечно, обеспечение рождаемости не может ограничиваться помещением ребенка в ясли или в детский сад, это целый комплекс, связанный с получением муниципальных услуг по воспитанию, образованию, оздоровлению и отдыху детей", - отметил мэр.

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В Перми запустят механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных земельными участками

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Теги: Дмитрий Самойлов, отчет, многодетные, земельные участки



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