"Нырнул" носом в землю: опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

В документе, в частности, представлены показания диспетчеров.

По их словам, при заходе на посадку они дали указания пилотам совершить левосторонний разворот, но крен самолета в этот момент достиг 30−45 градусов.

В результате на половине разворота воздушное судно "нырнуло" носом и вертикально врезалось в землю, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет авиакомпании "Глобус" 1 апреля потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта. В результате авиакатастрофы погибли жена генерального директора авиакомпании S7, 55-летняя Наталия Филева. В 2018 году она заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Ее состояние Forbes оценил в $600 млн.

Отмечалось, что расследование происшествия будет вести международная комиссия совместно с российскими авиационными властями.

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