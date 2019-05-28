Половине россиян денег хватает только на еду и одежду

Почти половина российских семей - 48,2% - по итогам прошлого года заявила, что денег им хватает только на одежду и еду. Итоги опроса подвел Росстат. Эти домохозяйства не могут позволить себе купить товары длительного пользования. Еще 14,9% заявили, что не экономят только на еде, купить одежду и оплачивать коммунальные услуги для них затруднительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Доля тех, кто не отказывает себе ни в чем, незначительна - 3,2%. 32,3% опрошенных семей отметили, что затруднения у них возникают только с покупкой автомобилей и недвижимости.

При этом в сельской местности о расходовании всего бюджета на еду и одежду заявили 54,5% опрошенных, там больше доля тех, кто не может оплачивать счета ЖКХ.

В разрезе домохозяйств по социально-демографическому типу такой ответ чаще других давали молодые семьи (доход уходит на еду и одежду в 59,2% случаев) и неработающие пенсионеры (57,9%). Чаще всего о том, что денег не хватает даже на еду, говорили семьи с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет. Такой ответ дали 1,5% при среднем показателе 0,5%.

Интересно, что в региональном разрезе в статистике Росстата вновь выделился Ямало-Ненецкий автономный округ. Согласно данным, 100% жителей автономии сообщили, что денег им хватает только на еду. Ранее, напомним из-за статистики с Ямала был пересчет годовых данных о темпах строительства в России. На прошлой неделе Росстат объяснил ошибочные цифры о росте промпроизводства неверной статистикой о добыче газа в ЯНАО.

Сложности россияне продолжают испытывать и в 2019 г., когда, по прогнозу Правительства, доходы жителей должны расти. Апрельское исследование холдинга "Ромир" показало, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17%. Доля экономящих не только увеличилось до 83%, но интенсивность экономии повысилась.

"По всем статьям расходов – будь то товары или услуги – за год существенно выросло число экономящих. Лидерами по-прежнему являются такие категории как отдых и путешествия (29%), еда (24% против 17% в 2017 г.), одежда и обувь (23% против 9% в 2017 г.). Причем именно в такой последовательности. То есть доля экономящих на еде впервые уступила по своей численности тем, кто сократил расходы на поездки", - отмечают аналитики.

Кроме того, 13% россиян экономили на алкоголе и сигаретах при 5% аналогичных ответов годом ранее.

"Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017-м. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса", - отметил президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин.

Напомним, в апреле в Кремле затруднились прокомментировать исследование Росстата, согласно которому, подавляющее большинство граждан еле способно сводить концы с концами. Официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян.