Половине россиян денег хватает только на еду и одежду

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Половине россиян денег хватает только на еду и одежду

Почти половина российских семей - 48,2% - по итогам прошлого года заявила, что денег им хватает только на одежду и еду. Итоги опроса подвел Росстат. Эти домохозяйства не могут позволить себе купить товары длительного пользования. Еще 14,9% заявили, что не экономят только на еде, купить одежду и оплачивать коммунальные услуги для них затруднительно, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Доля тех, кто не отказывает себе ни в чем, незначительна - 3,2%. 32,3% опрошенных семей отметили, что затруднения у них возникают только с покупкой автомобилей и недвижимости.

При этом в сельской местности о расходовании всего бюджета на еду и одежду заявили 54,5% опрошенных, там больше доля тех, кто не может оплачивать счета ЖКХ.

В разрезе домохозяйств по социально-демографическому типу такой ответ чаще других давали молодые семьи (доход уходит на еду и одежду в 59,2% случаев) и неработающие пенсионеры (57,9%). Чаще всего о том, что денег не хватает даже на еду, говорили семьи с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет. Такой ответ дали 1,5% при среднем показателе 0,5%.

Интересно, что в региональном разрезе в статистике Росстата вновь выделился Ямало-Ненецкий автономный округ. Согласно данным, 100% жителей автономии сообщили, что денег им хватает только на еду. Ранее, напомним из-за статистики с Ямала был пересчет годовых данных о темпах строительства в России. На прошлой неделе Росстат объяснил ошибочные цифры о росте промпроизводства неверной статистикой о добыче газа в ЯНАО.

Сложности россияне продолжают испытывать и в 2019 г., когда, по прогнозу Правительства, доходы жителей должны расти. Апрельское исследование холдинга "Ромир" показало, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17%. Доля экономящих не только увеличилось до 83%, но интенсивность экономии повысилась.

"По всем статьям расходов – будь то товары или услуги – за год существенно выросло число экономящих. Лидерами по-прежнему являются такие категории как отдых и путешествия (29%), еда (24% против 17% в 2017 г.), одежда и обувь (23% против 9% в 2017 г.). Причем именно в такой последовательности. То есть доля экономящих на еде впервые уступила по своей численности тем, кто сократил расходы на поездки", - отмечают аналитики.

Кроме того, 13% россиян экономили на алкоголе и сигаретах при 5% аналогичных ответов годом ранее.

"Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017-м. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса", - отметил президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин.

Напомним, в апреле в Кремле затруднились прокомментировать исследование Росстата, согласно которому, подавляющее большинство граждан еле способно сводить концы с концами. Официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

Половине россиян денег хватает только на еду и одежду

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: России, экономия, домохозяйства, Ромир, статистика,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2019 02:02 Мск В Росстате сообщили о быстром росте зарплат у медиков
Ранее 03.06.2019 03:04 Мск Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
Ранее 30.05.2019 13:57 Мск Песков: В Кремле наблюдают за ситуацией с падением доходов россиян и знают, что с этим делать
Ранее 29.05.2019 03:07 Мск Экономисты: россиян ждет падение доходов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети