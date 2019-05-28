Перевозчики попросили Минтранс проверить "Суперджет" на соответствие сертификатам

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России организовать проверку соответствия сертификации некоторых систем "Суперджетов". Письмо отраслевой организации в адрес министерства было направлено 24 мая, но в ведомстве о нем пока не знают, пишет "Коммерсант" . Между тем, производитель самолетов – ОАК (входит в Ростех) – называет такие просьбы со стороны авиационного лобби давлением на комиссию по расследованию катастрофы "Суперджета" в Шереметьево.

Как пишет издание, первым делом АЭВТ просит проверить систему защиты самолета от статического электричества (именно после попадания молнии на аэрофлотовском "Суперджете" возникла нештатная ситуация) и конструкцию кессона крыла и шасси (при жесткой посадке стойка шасси, по предварительным данным, пробила крыло, и топливо из бака начало попадать в двигатель).

"АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево,— говорится в письме.— Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании—члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B (он же SSJ-100 – прим. ред.)".

После катастрофы уже неоднократно звучали призывы к Росавиации (именно она выдает сертификаты эксплуатируемым типам самолетов) временно отозвать сертификат у "Суперджета" для проверки, но в Минтрансе заявили, что в этом нет необходимости, даже на время расследования катастрофы в Шереметьево. Между тем,