Перевозчики попросили Минтранс проверить "Суперджет" на соответствие сертификатам
Как пишет издание, первым делом АЭВТ просит проверить систему защиты самолета от статического электричества (именно после попадания молнии на аэрофлотовском "Суперджете" возникла нештатная ситуация) и конструкцию кессона крыла и шасси (при жесткой посадке стойка шасси, по предварительным данным, пробила крыло, и топливо из бака начало попадать в двигатель).
"АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево,— говорится в письме.— Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании—члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B (он же SSJ-100 – прим. ред.)".
После катастрофы уже неоднократно звучали призывы к Росавиации (именно она выдает сертификаты эксплуатируемым типам самолетов) временно отозвать сертификат у "Суперджета" для проверки, но в Минтрансе заявили, что в этом нет необходимости, даже на время расследования катастрофы в Шереметьево. Между тем,