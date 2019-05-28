В Югре столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    осенние мужские кроссовки ссылки

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Микроавтобус грузовик Ханты - Талинка (2019) | Фото: vk.com

В Югре столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

Серьёзная авария произошла на трассе Ханты-Мансийск – Талинка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

Вечером 27 мая на 181 км трассы столкнулись микроавтобус и грузовик. Один пассажир автобуса погиб, ещё семеро пострадали. Возбуждено уголовное дело. Следователям также предстоит проверить, есть ли в действиях организатора перевозки состав преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В окружном департаменте гражданской защиты населения Накануне.RU сообщили, что шесть человек в состоянии средней степени тяжести доставлены в Няганскую окружную больницу. Один человек отказался от госпитализации после осмотра врачами на месте аварии.

большегруз, автомобиль, фура, "Платон"(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

Микроавтобус грузовик Ханты - Талинка(2019)|Фото: vk.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: массоавя авария, микроавтобус, грузовик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети