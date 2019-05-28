В Югре столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

Серьёзная авария произошла на трассе Ханты-Мансийск – Талинка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Вечером 27 мая на 181 км трассы столкнулись микроавтобус и грузовик. Один пассажир автобуса погиб, ещё семеро пострадали. Возбуждено уголовное дело. Следователям также предстоит проверить, есть ли в действиях организатора перевозки состав преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В окружном департаменте гражданской защиты населения Накануне.RU сообщили, что шесть человек в состоянии средней степени тяжести доставлены в Няганскую окружную больницу. Один человек отказался от госпитализации после осмотра врачами на месте аварии.