Российский нападающий Комличенко признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

Российский нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата, признан лучшим легионером турнира, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы чемпионата Чехии, Комличенко был признан лучшим легионером по итогам голосования, в котором приняли участие тренеры, капитаны клубов и журналисты. Российский игрок набрал 128 баллов, а его ближайший преследователь - 71. Кроме того, Комличенко занял второе место в голосовании за приз лучшему игроку сезона.

Отметим, что на счету 23-летнего нападающего 28 забитых мячей в 31 матче этого сезона.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвали Комличенко для подготовки к матчам отборочного турнира Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром.