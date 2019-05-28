24 Сентября 2020
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Николай Комличенко (2019) | Фото: twitter.com/fkmladaboleslav

Российский нападающий Комличенко признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

Российский нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата, признан лучшим легионером турнира, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы чемпионата Чехии, Комличенко был признан лучшим легионером по итогам голосования, в котором приняли участие тренеры, капитаны клубов и журналисты. Российский игрок набрал 128 баллов, а его ближайший преследователь - 71. Кроме того, Комличенко занял второе место в голосовании за приз лучшему игроку сезона.

Николай Комличенко(2019)|Фото: twitter.com/fkmladaboleslav

Отметим, что на счету 23-летнего нападающего 28 забитых мячей в 31 матче этого сезона.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвали Комличенко для подготовки к матчам отборочного турнира Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром.

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Российский нападающий Комличенко признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии

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Теги: Николай Комличенко, Млада Болеслав, чемпионат Чехии, лучший легионер



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