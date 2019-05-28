24 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
прототип самого быстрого поезда в мире, компания China Railway Rolling Stock Corporation (2019) | Фото: twitter.com/ChinaPlusNews

В Китае показали прототип поезда, способного разогнаться до 600 километров в час

Компания China Railway Rolling Stock Corporation завершила сборку первого образца сверхскоростного маглев-поезда.
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Поезд состоит из пяти вагонов на магнитной подушке и может разгоняться до 600 километров в час. По данным разработчиков, прототип способен преодолеть расстояние между Пекином и Шанхаем за 3,5 часа, тогда как пассажирский воздушный лайнер сделает это за 5 часов.

Массовое производство китайского поезда планируется запустить в 2021 году. Сейчас компания будет выявлять и устранять недостатки и проводить различные тесты.

прототип самого быстрого поезда в мире, компания China Railway Rolling Stock Corporation(2019)|Фото: twitter.com/ChinaPlusNews

прототип самого быстрого поезда в мире, компания China Railway Rolling Stock Corporation(2019)|Фото: twitter.com/ChinaPlusNews

При этом новый поезд пока не бьет мировой рекорд, установленный японским транспортным средством. Состав компании Central Japan Railway смог разогнаться до 603 километров в час, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее стало известно, что воздушные такси появятся во многих городах мира к 2025 году.

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В Китае показали прототип поезда, способного разогнаться до 600 километров в час

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Теги: Китай, поезд, прототип



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