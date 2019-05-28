24 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
Встреча Александра Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

В администрации Екатеринбурга отчитались о доходах за 2018 год. Больше всех заработал глава Железнодорожного района

Администрация Екатеринбурга опубликовала декларации работников о доходах и имуществе за 2018 год. По данным документа, глава города Александр Высокинский заработал 4,5 млн руб., в то время, как руководитель администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин задекларировал 12 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Чуть меньше заработал глава Ленинского района Дмитрий Ноженко: его доход - 8 млн 813 тыс.руб., а в собственности гараж и надувная лодка "Кайман". У супруги же в собственности квартира и легковой автомобиль.

Топ-3 закрывает начальник горздрава Денис Демидов, который занял пост в мэрии в конце декабря. В 2018 году он заработал 8 млн 685 тыс.руб. В собственности квартира и легковой автомобиль. До администрации он работал на кафедре онкологии и медицинской радиологии УГМА.

Первый заместитель главы Александр Ковальчик за 2018 год, работая в правительстве Свердловской области, заработал 3 млн 145 тыс.руб. В собственности недвижимости нет, но у супруги - квартира, нежилое помещение и два автомобиля.

Заместитель главы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин заработал 5 млн руб. В собственности квартира и земельный участок. Также имеется легковой автомобиль и мотоцикл.

Из женщин больше всех заработала начальник управления физкультуры и спорта Людмила Фитина. Её доход - 4 млн 866 тыс.руб. В собственности одна квартира, а у мужа - две квартиры, жилой дом, земельный участок и нежилое помещение. Глава департамента образования Екатерина Сибирцева заработала 2 млн 273 тыс.руб. В её собственности две квартиры. Начальник департамента финансов Анна Турунцева задекларировала 2 млн 014 тыс.руб. В её собственности две квартиры, земельный участок и гаражный бокс. Глава департамента культуры Татьяна Ярошевская заработала за 2018 год 1 млн 637 тыс.руб. В собственности квартира, земельный участок и жилой дом.

Что же касается главы Екатеринбурга, то Высокинский задекларировал 4,5 млн руб., а собственности у него квартира, гараж, два парковочных места и мотоцикл.

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В администрации Екатеринбурга отчитались о доходах за 2018 год. Больше всех заработал глава Железнодорожного района

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Теги: администрация екатеринбурга, доходы, декларация, высокинский, курочкин



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