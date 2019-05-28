Ямальцев просят быть осторожней: в регионе можно встретиться с голодными медведями

Жители Ямала засняли медвежью прогулку - косолапые вышли из леса на дорогу в 150 километрах от Губкинского, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеозаписи, выложенной в соцсети, видно как медведица и четыре медвежонка вышли к внутрипромысловой дороге, которая ведет на Харампурское месторождение.

В департаменте природно-ресурсного регулирования пояснили, что медведи выходят к людям, чтобы найти еду. С наступлением тепла медведи опять уйдут в лес, где смогут добывать себе пищу. Приближаться к ним опасно, поскольку в мае звери достаточно агрессивны. У них идет гон, кроме того, медведица может попытаться защитить медвежонка от опасности.