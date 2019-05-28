24 Сентября 2020
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Спорт В России За рубежом
Евгений Кузнецов (2019) | Фото: ФХР

"Кто-то решил словить хайп на поражении сборной": хоккеист Кузнецов объяснил свое присутствие на видео с порошком

27 мая по соцсетям разошлась видеозапись с участием хоккеиста российской сборной и форварда "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.

Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе рассыпан порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки не указано.

Кузнецов сразу же дал комментарий по поводу видео. Он объяснил, что оно было снято в 2018 году после победы клуба в Кубке Стэнли. Спортсмен заявил, что он никогда не употреблял наркотики, а видеозапись сделана в номере его знакомых, к которому он не имеет отношение.

"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - сказал Кузнецов.

Он также выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.

В "Вашингтон Кэпиталз" заявили, что собирают факты и комментировать в данный момент ничего не намерены.

В НХЛ, в свою очередь, указали, что слишком рано инициировать формальное расследование.

Как заявил Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ, необходимо установить обстоятельства случившегося. Он подчеркнул, что пока не станет ни в чем обвинять Кузнецова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, сам хоккеист в комментарии после появления скандального видео подчеркнул, что "кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной". Напомним, "Красная машина" на Чемпионате мира в этом году взяла бронзу, не попав в финал из-за поражения в матче с финнами.

Евгений Кузнецов(2019)|Фото: ФХР

Евгений Кузнецов является воспитанником челябинского "Трактора". В 2014 году перешел в "Вашингтон Кэпиталз". В 2018 году презентовал Кубок Стэнли в ледовой арене "Трактор" перед матчем челябинской команды и "Металлурга". Болельщики выкупили все билеты на игру. Собранные средства в размере 2,9 млн рублей в рамках благотворительной акции будут перечислены спортивной школе на развитие детского хоккея.

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"Кто-то решил словить хайп на поражении сборной": хоккеист Кузнецов объяснил свое присутствие на видео с порошком

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Теги: евгений кузнецов, белый порошок, видео



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Ранее 28.05.2019 11:43 Мск НХЛ: Кузнецов признал свое присутствие в комнате с подозрительным веществом

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