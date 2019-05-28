В Новом Уренгое на площади Памяти ребёнок сорвался со стоявшей там пушки

В сети опубликовано видео падения мальчика с пушки, установленной на новоуренгойской площади Памяти, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры "прогулки" появились в выходные. Вскоре после того, как герой видео падает, его забирает "скорая". Судя по комментариям, которые приводит местное издание nur24.ru, люди возмущены поведением детей.

Напомним, в конце апреля житель Салехарда решил прикурить от Вечного огня. Фотографии того, как он пытается сделать это, появились в соцсети 24 апреля, и стали предметом бурной дискуссии. Местные СМИ написали, что злоумышленник – сын чиновницы из аппарата главы арктического региона. Позже подросток извинился за то, что сделал. Он получил за свой поступок 10 суток ареста.