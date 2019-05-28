24 Сентября 2020
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Иннопром, Китай нам как родной (2015) | Фото: Накануне.RU

Смартфоны российских туристов будут досматривать в китайских аэропортах

Российских туристов, прилетающих в Китай, теперь будут тщательнее проверять для определения реальной цели поездки. Миграционные власти, например, смогут проверять содержимое смартфонов, чтобы убедиться в соответствии категории оформленной визы и реальной цели поездки.

Как сообщает "Код Дурова" со ссылкой на генконсульство России в Гуанчжоу, новые правила будут действовать как при въезде в Китай, так и при транзите через китайские аэропорты. Власти могут провести собеседование, а также просмотреть фото и видео, электронные документы, переписки в мессенджерах.

Если будет установлено, что цель поездки и оформленная виза не совпадают, путешественника не пустят в Китай, а депортируют ближайшим рейсом, которого он будет дожидаться в специальном помещении, куда не пустят ни сотрудников консульства, ни представителей авиакомпаний.

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Смартфоны российских туристов будут досматривать в китайских аэропортах

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Теги: китай, туризм, ужесточение досмотра, туристы, смартфон



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