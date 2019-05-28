Екатеринбургская городская дума начала создавать рабочую группу для проведения опроса по храму

Екатеринбургская городская дума начала создавать рабочую группу для проведения опроса горожан, по итогам которого будет определено место для строительства храма святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, постановление о создании рабочей группы 27 мая подписал председатель городского парламента Игорь Володин. В нее должны будут войти по одному представителю от каждой постоянной комиссии гордумы, по одному представителю от администрации Екатеринбурга, общественной палаты, избирательной комиссии города, свердловского отделения "Союза архитекторов России", ООО "Храм Святой Екатерины", два представителя от Русской православной церкви и не более пяти представителей от сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга".

Напомним, в понедельник мэрия опубликовала список площадок для строительства храма святой Екатерины, которые предлагали жители города. Всего на 27 мая поступило 48 вариантов с учетом исключения дублирования площадок.

Также стало известно, что тему строительства храма в Екатеринбурге обсуждали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.