24 Сентября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Рейс "Аэрофлота" Париж – Москва задержали из-за анонимного сообщения с угрозами

Рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва – Париж задержали из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль.

"В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, поэтому правоохранительные органы Франции совместно с представительством "Аэрофлота" проверяют поступившую информацию", - цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика, не уточняя, что именно за сообщение получили французы.

Telegram-канал 360 сообщает, что это было письмо с угрозами, которое служба безопасности аэропорта и правоохранительные органы Франции обозначили как "достаточно занятное письмо".

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Рейс "Аэрофлота" Париж – Москва задержали из-за анонимного сообщения с угрозами

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Теги: аэрофлот, париж - москва, анонимное сообщение, угроза, аэропорт, шарль де голль



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