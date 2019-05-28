Наталья Комарова предложила администрации Сургута выкупить квартиры в долгострое дольщиков

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на встрече с дольщиками Сургута предложила администрации города выкупить квартиры в жилом комплексе "Любимый", чтобы покончить с долгостроем. Комплекс, напомним, построен с привлечением средств дольщиков, но строительство остановилось. Собственники выплачивают ипотеку, но не могут заехать в свои квартиры.

Встречу с дольщиками, застройщиком и чиновниками глава региона провела во время рабочего визита в Сургут. Наталья Комарова предложила администрации купить в муниципальную собственность квартиры для программы переселения жителей аварийного жилья. Таким образом, застройщик получит необходимые средства на введение объекта.

По поручению губернатора, муниципальная программа переселения будет пересмотрена до 3 июня. Действующие нормы не позволяют городу покупать квартиры в недостроенных домах.

Как сообщало Накануне.RU, дольщики проводили пикеты, а также обратились в прокуратуру с требованием проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый" - компанию "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома.