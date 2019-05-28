Производитель "Суперджетов" хочет отсудить у страховых компаний 207 миллионов рублей

Производитель самолетов "Суперджет" – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК, а та, в свою очередь, в Ростех) – подала в суд на страховые компании.

Иск подан в арбитражный суд Москвы, ответчиками числятся "Росгосстрах", "ВТБ страхование" и "Альянс". Данных о сути иска пока нет, сумма исковых требований - 207,5 млн руб. По данным "Интерфакса", риски сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100 были застрахованы в компаниях "СОГАЗ" и "Альфа Страхование".

Впрочем, катастрофа самолета "Аэрофлота" – крупное, но далеко не единственное ЧП с самолетами "Суперджет" за последнее время. Рейсы на SSJ-100 часто задерживаются или отменяются (подменяются другими бортами) по техническим причинам, кроме того, сейчас производитель и крупнейший эксплуататор "Суперджетов" – "Аэрофлот" – не могут договориться о цене техобслуживания и ремонта бортов. Также известно о нехватке подменных исправных двигателей для российских эксплуатантов этого типа самолета (двигатели поставляет ОДК, входящая в Ростех).